Ernährung : Umfrage: Hohe Zustimmungswerte für Nährwert-Logo Nutri-Score

von dpa

14. August 2019, 12:46 Uhr

In der Debatte um klarere Kennzeichnungen von Zucker, Fett und Salz in Lebensmitteln hat das farbliche Logo Nutri-Score in einer Umfrage hohe Zustimmungswerte erhalten. Als «schnell erfassbar» bewerteten es 87 Prozent, wie die heute vorgestellte Befragung im Auftrag mehrerer Medizinverbände und der Verbraucherorganisation Foodwatch ergab. Dass das Logo die Auswahl gesunder Lebensmittel erleichtere, fanden demnach 60 Prozent zutreffend. Die Verbände forderten Ernährungsministerin Julia Klöckner auf, keine Zeit mehr zu verlieren und Nutri-Score schnellstmöglich einzuführen.