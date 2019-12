Luftverkehr : Ufo will am Freitag über Streiks bei Lufthansa informieren

Avatar_shz von dpa

26. Dezember 2019, 17:17 Uhr

Die Kabinengewerkschaft Ufo bereitet Streiks in den nächsten Tagen bei der Lufthansa vor. Das geht aus einer Information an die Mitglieder hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Ufo möchte am Freitag um 17 Uhr auf dem Youtube-Kanal der Gewerkschaft über die konkreten Zeiten des Streikaufrufs informieren. Dass der Streik noch in diesem Jahr stattfinden soll, bestätigte ein Ufo-Sprecher. Über die Weihnachtsfeiertage habe es weitere Versuche der Schlichter für kurzfristige Lösungen gegeben, allerdings erfolglos, so Ufo.