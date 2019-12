Luftverkehr : Ufo ruft bei Germanwings zu dreitägigem Streik auf

Avatar_shz von dpa

27. Dezember 2019, 17:53 Uhr

Die Kabinengewerkschaft Ufo hat die Flugbegleiter der Lufthansa-Tochter Germanwings zu einem dreitägigen Streik ab dem kommenden Montag aufgerufen. Der Ausstand soll bis einschließlich Neujahr dauern, teilte Ufo in einer Video-Botschaft mit. Weitere Streiks bei der Lufthansagruppe werde man frühestens nach dem 2. Januar verkünden, sagt Ufo-Vize Daniel Flohr. Das Management gebe der Germanwings-Belegschaft keine Perspektive für die Zukunft ihres Flugbetriebs, erklärte Flohr. Diese Perspektivlosigkeit zeige sich auch in den Tarifthemen am Verhandlungstisch.