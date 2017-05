Terrorismus : Über 1000 britische Polizisten schützen Großveranstaltungen

Mehr als 1000 bewaffnete Polizisten sind zum Schutz vor einem weiteren Terroranschlag am langen Wochenende in Großbritannien im Einsatz. Der kommende Montag ist dort ein Feiertag. Die Sicherheit von etwa 1300 geplanten Veranstaltungen wurde daher überprüft. Im Land gilt die höchste Terror-Warnstufe; Soldaten unterstützen die Polizei. Auch öffentliche Verkehrsmittel werden stärker überwacht. Bei dem Anschlag nach einem Popkonzert am Montag hatte der Attentäter 22 Menschen mit in den Tod gerissen, darunter viele Kinder und Jugendliche. Mehr als 100 Menschen wurden verletzt.

von dpa

erstellt am 27.Mai.2017 | 11:18 Uhr