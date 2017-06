Konflikte : Türkischer Amnesty-Chef in Untersuchungshaft

Der am Dienstag festgenommene Leiter von Amnesty International in der Türkei, Taner Kilic, bleibt in Justizgewahrsam. Ein Gericht in der westlichen Küstenstadt Izmir habe ihn nach einer Anhörung in Untersuchungshaft genommen, teilte die Menschenrechtsorganisation mit. Ihm werde vorgeworfen, Mitglied der Bewegung des Predigers Fethullah Gülen zu sein. Amnesty sprach von einer «Justizfarce» und forderte die unverzügliche Freilassung.

von dpa

erstellt am 10.Jun.2017 | 11:46 Uhr