Konflikte : Türkei beginnt Offensive in Nordsyrien - Opfer

Avatar_shz von dpa

09. Oktober 2019, 20:47 Uhr

Mit Luftangriffen und Artilleriefeuer hat die Türkei ihre Militäroffensive gegen kurdische Milizen in Nordsyrien begonnen. Das bestätigte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Der Einsatz stieß international auf scharfe Kritik. Ziel der Operation ist die kurdische YPG-Miliz, die auf syrischer Seite der Grenze ein großes Gebiet kontrolliert. Die Türkei sieht in ihr einen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit eine Terrororganisation. Am Abend gab es Berichte über erste Opfer.