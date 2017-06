Regierung : Tschechiens Premier Sobotka tritt als Parteichef zurück

In Tschechien hat Regierungschef Bohuslav Sobotka seinen Rücktritt als Parteichef der sozialdemokratischen CSSD bekannt gegeben. Als Grund nannte er die schlechten Umfragewerte der größten Regierungspartei. Ab sofort übernehme sein bisheriger Stellvertreter, Innenminister Milan Chovanec, die Parteiführung. Spitzenkandidat für die Parlamentswahl im Oktober werde Außenminister Lubomir Zaoralek sein, teilte Sobotka nach einer Krisensitzung der Parteiführung in Prag mit. Er selbst will bis zur Wahl die Regierung weiter führen.

von dpa

erstellt am 14.Jun.2017 | 23:02 Uhr