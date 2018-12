Haushalt : Trump sagt Florida-Reise wegen Haushaltsstreits ab

von dpa

24. Dezember 2018, 20:57 Uhr

US-Präsident Donald Trump wollte zu Weihnachten eigentlich in Florida sein, mit seiner Familie dort die Feiertage verbringen und golfen gehen. Stattdessen sitzt er nun in Washington fest. Der Grund: Wegen eines politischen Streits ist der Haushalt für mehrere Bundesministerien blockiert. Das bedeutet Stillstand in Teilen der Regierung. Der Präsident musste deshalb seinen Florida-Trip absagen. Er twitterte: «Ich bin ganz allein (ich Armer) im Weißen Haus und warte darauf, dass die Demokraten zurückkommen und eine Vereinbarung treffen zur dringend nötigen Grenzsicherung.»