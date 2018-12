Konflikte : Trump ordnet US-Rückzug aus Syrien an

von dpa

19. Dezember 2018, 19:59 Uhr

Die USA haben damit begonnen, ihre Soldaten aus Syrien zurückzuziehen. Das gab das Weiße Haus bekannt. Nun beginne die nächste Phase dieses Einsatzes. US-Präsident Donald Trump schrieb in Bezug auf die Terrororganisation Islamischer Staat auf Twitter: «Wir haben den IS in Syrien geschlagen, das war der einzige Grund, während der Trump-Präsidentschaft dort zu sein». Die USA stehen an der Spitze einer internationalen Koalition. In Syrien selbst haben sie etwa 2000 Soldaten, die offiziell zur Ausbildung und Beratung der syrischen Oppositionstruppen dort sind.