Konflikte : Trump ohne Vorbedingungen zu Gesprächen mit dem Iran bereit

von dpa

23. Juni 2019, 17:45 Uhr

US-Präsident Donald Trump ist nach seinen Worten ohne Vorbedingungen zu Gesprächen mit dem Iran bereit. «Ich will keinen Krieg, und wenn es einen gibt, wird es Vernichtung geben, wie man sie vorher nicht gesehen hat», sagte Trump in einem Interview des US-Senders NBC. «Aber ich will das nicht tun.» An die Adresse der iranischen Führung gerichtet sagte er, sollte sie nicht zu Verhandlungen bereit sein, «könnt Ihr noch lange in einer zerrütteten Wirtschaft leben». Auf die Frage, ob er Vorbedingen stelle, antwortete Trump: «Nicht, was mich angeht. Keine Vorbedingungen.»