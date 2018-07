Welthandel : Trump legt im Handelsstreit nach

von dpa

20. Juli 2018, 16:30 Uhr

US-Präsident Trump hat den Handelskonflikt mit der EU und China weiter angeheizt. Trump signalisierte seine Bereitschaft, auf alle Waren aus China Zölle zu erheben. Außerdem warf er der Volksrepublik und der EU Währungsmanipulation vor. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte, sie setze auf eine Lösung am Verhandlungstisch. EU-Kommissionschef Juncker werde in der kommenden Woche bei seiner Reise nach Washington Vorschläge machen, wie man in einen «Gesprächsprozess» kommen könne, so Merkel.