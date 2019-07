Regierung : Trump: Erwägen Einstufung von Antifa als Terrororganisation

von dpa

28. Juli 2019, 00:06 Uhr

US-Präsident Donald Trump erwägt nach eigenen Worten, die Antifa-Bewegung in den USA als terroristische Organisation einzustufen. Man ziehe einen solchen Schritt in Betracht, schrieb Trump auf Twitter. «Das würde es der Polizei erleichtern, ihre Arbeit zu machen», fügte er hinzu. Nach Angaben der Anti-Rassismus-Organisation Anti-Defamation League ist unklar, wie viele aktive Mitglieder die Bewegung in den USA hat. Es handele sich um eine «lose Ansammlung von Gruppen, Netzwerken und Einzelpersonen», schreibt die Organisation.