Handel : Trump droht: China muss zu Ursprungs-Deal zurückkommen

von dpa

11. Juni 2019, 21:56 Uhr

US-Präsident Donald Trump hat im Handelskrieg mit China erneut eine indirekte Drohung ausgestoßen. «Wir hatten einen Deal mit China und sie sind zurückgewichen», sagte Trump. Wenn China nicht wieder zurückkomme zu diesem Deal, dann habe er kein Interesse, so Trump weiter. China brauche ein Abkommen. Trump sei es, der einen Deal aufhalte, sagte der US-Präsident. Trump will sich mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping beim G20-Gipfel Ende Juni in Osaka treffen. Ein bilaterales Treffen ist jedoch bisher nicht bestätigt.