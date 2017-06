Film : Trauerfeier für Roger Moore in Monaco

Zweieinhalb Wochen nach dem Tod von Roger Moore haben Freunde und Angehörige in einem Trauergottesdienst das Leben des James-Bond-Stars gewürdigt. «Gestern haben wir in einem schönen Gottesdienst Abschied genommen und ein wundervolles Leben gefeiert», schrieb Moores Manager Gareth Owen heute auf dem Twitter-Account des Briten. Moore, der den Agenten 007 so lange wie bisher kein anderer gespielt hat, war am 23. Mai im Alter von 89 Jahren in der Schweiz gestorben. Er war krebskrank.

von dpa

erstellt am 11.Jun.2017 | 14:51 Uhr