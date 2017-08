Wissenschaft : Totale Sonnenfinsternis in den USA fasziniert Millionen

Ob live, am Fernseher oder via Internet: Viele Millionen Menschen weltweit haben die totale Sonnenfinsternis in den USA bestaunt. Sie startete um 19.16 Uhr deutscher Zeit im Bundesstaat Oregon, als der Kernschatten die US-Westküste erreichte. Dabei wurde es für etwa zwei Minuten dunkel. Von Oregon aus zog die totale Finsternis dann etwa 90 Minuten lang in einem rund 100 Kilometer breiten Streifen über den Kontinent, um sich in South Carolina in den Atlantik zu verabschieden.

von dpa

erstellt am 21.Aug.2017 | 21:06 Uhr