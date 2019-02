Fußball : Top-Teams treffen auf schwere Gegner - FC Bayern ohne Neuer

von dpa

02. Februar 2019, 04:40 Uhr

Die drei Top-Teams der Fußball-Bundesliga müssen heute bei schweren Gegnern ran. Tabellenführer Borussia Dortmund spielt beim heimstarken Champions-League-Anwärter Eintracht Frankfurt. Der FC Bayern will bei Bayer Leverkusen an seine Serie von jüngst sieben Siegen in der Bundesliga anknüpfen. Bitter für den Rekordmeister: Torhüter Manuel Neuer fällt wegen einer Verletzung an der rechten Hand aus. Beim Samstagabendspiel des 20. Spieltags muss Borussia Mönchengladbach auf Schalke ran.