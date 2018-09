Kriminalität : Tödlicher Streit - Tatverdächtiger erscheint bei Polizei

von dpa

29. September 2018, 19:48 Uhr

Nach dem tödlichen Streit auf dem Münchner Oktoberfest ist ein 42-jähriger Tatverdächtiger in Begleitung seines Anwalts bei der Polizei erschienen. Wie die Polizei mitteilte, gab er an, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Zuvor hatte sich eine Zeugin gemeldet, die am Nachmittag vernommen wurde. «Die Ermittlungen führten in der Folge zu einem Tatverdächtigen», hieß es. Im Außenbereich des Augustiner-Festzeltes waren am Freitagabend zwei Männer aneinandergeraten. Der eine schlug den anderen nieder und verletzte ihn so schwer, dass dieser kurz darauf starb.