Kriminalität : Todesstrafe für «Hollywood Ripper» nach Mordserie in L.A.

19. Oktober 2019, 07:04 Uhr

Die brutalen Messerattacken brachten dem Frauenmörder den Beinamen «Hollywood Ripper» ein - jetzt droht dem 43-jährigen Michael Gargiulo die Todesstrafe. Eine zwölfköpfige Jury entschied sich nach mehrtägigen Beratungen für die Höchststrafe, wie das Gericht in Los Angeles mitteilte. In dem aufsehenerregenden Prozess hatten die Geschworenen den Mann bereits Mitte August wegen Mordes an zwei Frauen und versuchten Mordes an einem dritten Opfer schuldig gesprochen.