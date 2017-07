Medien : Thomas Gottschalk überbringt neue Grußbotschaft von Yücel

Moderator Thomas Gottschalk hat in Köln eine neue Grußbotschaft des in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel überbracht. Am Abend las der Showmaster bei einer Solidaritätslesung für Yücel eine Nachricht vor, die der Journalist im Gefängnis über seine Anwälte abgesetzt hatte. «Dank Ihnen weiß ich, dass ich in diesem Loch nicht vergessen werde», teilte Yücel seinen Unterstützern darin mit. Der «Welt»-Korrespondent Deniz Yücel war im Februar in der Türkei festgenommen worden und sitzt seither ohne Anklage in Haft.

von dpa

erstellt am 06.Jul.2017 | 20:52 Uhr