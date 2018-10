Gesellschaft : Thai-Supermarkt verkauft nun Weihnachtsbäume - für 260 Euro

von dpa

08. Oktober 2018, 08:53 Uhr

In Thailands Hauptstadt Bangkok hat ein Supermarkt jetzt schon Weihnachtsbäume im Angebot - zum stolzen Preis von umgerechnet etwa 260 Euro. Bei der Supermarktkette Villa lassen sich seit dieser Woche echte Nordmann-Tannen mit einer Größe von zwei bis zweieinhalb Metern verbindlich vorbestellen. Dafür müssen dann aber auch umgerechnet rund 262 Euro gezahlt werden. Geliefert wird von Anfang Dezember an. Das Angebot richtet sich vor allem an die zahlreichen Ausländer aus westlichen Ländern, die aus beruflichen Gründen in Bangkok leben.