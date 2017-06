Terrorismus : Terrormiliz IS reklamiert Anschlag von London für sich

Die Terrormiliz Islamischer Staat hat den Terroranschlag in London für sich reklamiert. Kämpfer des Islamischen Staates hätten die Tat ausgeführt, meldete das IS-Sprachrohr Amak im Internet. Dieses konnte zunächst nicht auf Echtheit überprüft werden. Es wurde aber über für den IS üblichen Kanäle und in der üblichen Form verbreitet. Bei dem Anschlag in London waren am späten Samstagabend sieben Menschen getötet worden. Knapp 50 Menschen wurden verletzt. Die Polizei erschoss anschließend die drei mutmaßlichen Attentäter.

von dpa

erstellt am 05.Jun.2017 | 00:11 Uhr