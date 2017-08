Terrorismus : Terrorattacke steht in Zusammenhang mit Explosion vom Vortag

Der Terroranschlag in Barcelona steht offenbar in Zusammenhang mit einer Explosion in einem Wohnhaus in dem Ort Alcanar. Das erklärte der katalanische Polizeichef Josep Lluís Trapero am späten Abend. Bei der Gasexplosion in der Provinz Tarragona etwa 200 Kilometer südlich waren gestern ein Mensch getötet und sieben weitere verletzt worden. Es gebe «klare» Verbindungen, so Trapero. Weitere Details nannte er nicht.

von dpa

erstellt am 18.Aug.2017 | 00:08 Uhr