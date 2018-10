Unfälle : Tanklaster in Flammen - Lastwagenfahrer stirbt auf A2

von dpa

15. Oktober 2018, 21:01 Uhr

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 ist in der Nähe von Hannover der Fahrer eines Tanklasters im brennenden Fahrzeug gestorben. Da zunächst unklar war, ob sich Gefahrgut im Frachtraum befand, sperrte die Polizei die Autobahn in beide Richtungen komplett. Der in Richtung Dortmund fahrende Tanklaster war kurz hinter dem Autobahnkreuz Hannover-Ost mit dem Sattelzug eines 46-Jährigen kollidiert, der wegen eines nahenden Stauendes langsam fuhr. Der auffahrende Lastwagen fing dabei Feuer und brannte aus. Der 46-jährige Fahrer des vorausfahrenden LKW wurde leicht verletzt.