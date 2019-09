Fotografie : «Supermodel»-Fotograf Peter Lindbergh mit 74 gestorben

Avatar_shz von dpa

04. September 2019, 12:43 Uhr

Der Star-Fotograf Peter Lindbergh ist tot. Er starb im Alter von 74 Jahren, wie sein Studio in Paris bestätigte. Lindbergh galt als einer der einflussreichsten Modefotografen der vergangenen 40 Jahre. Er prägte das «Supermodel»-Phänomen der 90er Jahre. Berühmt sind seine Bilder von Models wie Naomi Campbell, Linda Evangelista oder Cindy Crawford. Vergangenes Jahr setzte Lindbergh die Schlagersängerin Helene Fischer für die «Vogue» in Szene. Die Schwarz-Weiß-Fotos erinnerten stark an die 90er Jahre.