Fußball : Stuttgarter Gentner erleidet Knochenbrüche im Gesicht

Stuttgarts Kapitän Christian Gentner hat sich beim schweren Zusammenprall mit Wolfsburgs Keeper Koen Casteels mehrere Brüche im Gesicht zugezogen und muss operiert werden. Bei ausführlichen Untersuchungen im Krankenhaus seien Brüche der unteren und seitlichen Augenhöhlenboden, des Nasenbeins sowie des Oberkiefers festgestellt worden, teilte der VfB mit. Der 32-Jährige solle in den kommenden Tagen operiert werden und danach wieder vollständig genesen können. Gentner war beim 1:0-Sieg der Schwaben in der 84. Minute vom herauseilenden Casteels mit dem Knie am Kopf getroffen worden.

von dpa

erstellt am 16.Sep.2017 | 22:14 Uhr