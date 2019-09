Bildung : Studie: 2025 fehlen mehr als 26 000 Grundschullehrer

Avatar_shz von dpa

09. September 2019, 06:22 Uhr

Bis zum Jahr 2025 werden Prognosen der Bertelsmann-Stiftung zufolge mindestens 26 300 Lehrer an Grundschulen fehlen. Damit sei die Lage noch dramatischer, als von der Kultusministerkonferenz erwartet, heißt es in einer aktuellen Studie der Stiftung. Die KMK hatte im vergangenen Oktober einen Mangel von 15 300 Grundschullehrern im Jahr 2025 errechnet. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft forderte erneut mehr Studienplätze und die Abschaffung des Numerus clausus für das Lehramt an Grundschulen.