Tennis : Struff beim Tennisturnier in Winston-Salem im Viertelfinale

Winston-Salem (dpa) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Winston-Salem das Viertelfinale erreicht. Er setzte sich im Achtelfinale gegen den Italiener Andreas Seppi durch. In einem hartumkämpften Match verwandelte der Deutsche nach mehr als 2:30 Stunden den entscheidenden Matchball zum 6:3, 6:7 und 7:6-Erfolg. In der nächsten Runde des Hartplatzturniers im US-Staat North Carolina trifft Struff auf den US-Amerikaner John Isner oder den Kroaten Borna Ćorić.

von dpa

erstellt am 24.Aug.2017 | 01:41 Uhr