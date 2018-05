Kriminalität : Streit vor Shisha-Bar - Mann vermutlich ins Bein geschossen

von dpa

09. Mai 2018, 21:51 Uhr

In der Bonner Innenstadt ist am Abend bei einem Streit unter drei Männern ein 34-Jähriger vermutlich durch einen Schuss ins Bein verletzt worden. Ein 18- und ein 21-Jähriger wurden vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Zeugen hatten die Beamten wegen einer heftigen Auseinandersetzung vor einer Shisha-Bar alarmiert. Stühle seien geflogen und auch Schüsse gefallen. Die Polizisten fanden das Opfer mit einer augenscheinlichen Schussverletzung im Bein vor; es wurde in ein Krankenhaus gebracht.