Wetter : Starkregen in Coesfeld

von dpa

25. Juli 2018, 20:42 Uhr

Vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume: Starkregen hat in der Stadt Coesfeld im westlichen Münsterland am Abend an vielen Stellen Sachschäden angerichtet. «Es hat ein Unwetter gegeben über der Stadt Coesfeld», berichtete ein Sprecher der Feuerwehr. Mehrere Keller seien vollgelaufen und mehrere Bäume umgestürzt. Ein Altenheim sei zeitweise ohne Strom gewesen. Von Verletzten war der Feuerwehr zunächst nichts bekannt.