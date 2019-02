Agrar : Staatliches Tierwohl-Logo soll mehr Platz im Stall anzeigen

von dpa

06. Februar 2019, 15:13 Uhr

Supermarktkunden sollen Schweinefleisch aus besserer Tierhaltung ab 2020 an einem neuen staatlichen Logo erkennen können. Das «Tierwohlkennzeichen» soll von der Geburt bis zur Schlachtung höhere Standards über den gesetzlichen Pflichten garantieren, wie Bundesagrarministerin Julia Klöckner in Berlin sagte. Dazu gehören mehr Platz im Stall und Vorgaben für Transporte. Das Logo soll es in drei Stufen mit jeweils steigenden Anforderungen geben. Umwelt- und Verbraucherschützer und die Opposition kritisierten, dass die Vorgaben für Landwirte nicht verpflichtend sein sollen.