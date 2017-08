Kriminalität : «Spiegel»: Abschiebefrist für Messerangreifer verpasst

Der Messerangreifer von Hamburg-Barmbek hätte nach einem Bericht des «Spiegel» schon 2015 nach Norwegen zurückgeschickt werden können. Demnach verpasste das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Frist dafür um einen Tag. Der Palästinenser hatte dem Bericht zufolge in Norwegen einen Asylantrag gestellt. Nach Regeln des sogenannten Dublin-Systems hätte er deshalb unmittelbar zurückgeschickt werden können. Der Mann hatte am Freitag in einem Supermarkt auf andere Menschen eingestochen. Er tötete einen 50 Jahre alten Mann, sieben Menschen wurden verletzt.

von dpa

erstellt am 01.Aug.2017 | 14:48 Uhr