Wetter : Spektakuläre Landung: Jet bietet «Friederike» Paroli

von dpa

19. Januar 2018, 20:44 Uhr

Eine Passagierflugzeug ist in Düsseldorf nach heftigem Hin und Her gelandet und hat damit kräftigen Böen des Sturmtiefs «Friederike» Paroli geboten. Ein Video von dem spektakulären Vorfall gestern wurde in kurzer Zeit zum Internethit und bis heute Abend knapp eine halbe Million Mal angeklickt. Das aus Sylt kommende Flugzeug der Gesellschaft Eurowings wurde noch kurz vor dem Aufsetzen hin und hergerissen. Der Pilot setzte dennoch auf und die Propellermaschine rollte sicher aus.