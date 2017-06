Parteien : SPD will diese Woche Abstimmung zu Homo-Ehe

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will drei Monate vor der Bundestagswahl ein Ja zur Ehe für alle erzwingen und fordert damit seine Kontrahentin Angela Merkel heraus. Die SPD werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass noch in dieser Woche eine Abstimmung über einen entsprechenden Gesetzentwurf des Bundesrats stattfinden werde, sagte Schulz. Er hoffe, dass die Union noch mitziehe. Hintergrund ist ein Kurswechsel von Kanzlerin Angela Merkel. Merkel war am Abend vom klaren Nein der CDU zur gleichgeschlechtlichen Ehe abgerückt.

von dpa

erstellt am 27.Jun.2017 | 12:43 Uhr