Parteien : SPD-Spitze erwägt Zugeständnisse an GroKo-Skeptiker

von dpa

20. Januar 2018, 20:28 Uhr

Die SPD-Spitze erwägt, für die Koalitionsverhandlungen zusätzliche Bedingungen zu stellen. Die Antragskommission beschäftige sich mit einem entsprechenden Vorstoß des mächtigen Landesverbands NRW, sagte Parteichef Martin Schulz in Bonn. Man werde «darauf achten, dass man damit in eventuelle Koalitionsverhandlungen gehen könne». Den Antragsentwurf trägt auch Hessen inhaltlich mit. Die beiden Landesverbände stellen mehr als ein Drittel der Delegierten, die entscheiden, ob die SPD in Koalitionsverhandlungen geht.