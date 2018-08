Unfälle : Spanien gedenkt Spanair-Unglück am 10. Jahrestag

von dpa

Anlässlich des zehnten Jahrestags des Absturzes einer Maschine der spanischen Fluggesellschaft Spanair in Madrid ist der 154 Todesopfer gedacht worden. Gedenkfeiern fanden in Madrid sowie in Las Palmas auf der Insel Gran Canaria statt, den Start- und Zielorten von Unglücksflug JK5022. Die Maschine war unmittelbar nach dem Start abgestürzt. Nach Ansicht eines Gerichts trugen Pilot und Copilot die Hauptschuld. Sie hätten es versäumt, die Vorflügel und Klappen auszufahren, die der Maschine Auftrieb geben sollten. Weshalb eine Alarmanlage ausfiel, konnte nie zweifelsfrei geklärt werden.