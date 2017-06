Steuern : «Soli» soll laut Merkel für alle abgeschafft werden

Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel hat die Pläne ihrer Partei zum Abbau des Solidaritätszuschlages bekräftigt. Man wolle den Solidaritätszuschlag ab 2020 schrittweise abschaffen - und zwar für alle, sagte Merkel auf dem Tag der deutschen Industrie in Berlin. Sie reagierte damit auf die Steuerpläne der SPD, die den «Soli» ab 2020 nur für untere und mittlere Einkommen abschaffen will. Allerdings sind die Steuerpläne der Union zwischen CDU und CSU noch umstritten. So pocht die CSU auf einen schnelleren Abbau des «Soli».

von dpa

erstellt am 20.Jun.2017 | 12:29 Uhr