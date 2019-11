Parteien : Söder: Grüne sind Hauptgegner

Avatar_shz von dpa

03. November 2019, 01:07 Uhr

CSU-Chef Markus Söder hat die Union aufgefordert, sich nicht nur mit der AfD zu beschäftigen. «Man kann im Osten zwar Wahlen verlieren, aber gewinnen muss man sie vor allem im Westen», sagte er der «Welt am Sonntag». Wer in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen keine Mehrheit bekomme, könne keine führende Kraft in Deutschland sein. Daher: Keine einseitige Fixierung nach Rechtsaußen! Der Hauptkonkurrent um Platz eins seien die Grünen. Der bayerische Ministerpräsident sieht in ihnen die neue linke Volkspartei.