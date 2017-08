Gesundheit : Skandal um niederländische Gift-Eier - Rewe trifft Vorsorge

Der Skandal um verseuchte Eier aus den Niederlanden weitet sich aus. Das giftige Insektizid Fipronil wurde auch in mindestens fünf deutschen Betrieben benutzt, wie das niedersächsische Landwirtschaftsministerium mitteilte. In einem Betrieb wurden Spuren des Stoffes in den Eiern gefunden. In den Niederlanden gelten nun Eier mit 27 Prüfnummern als gesundheitsschädlich. Experten erwarten, dass die Zahl noch steigt. Der Lebensmittelhändler Rewe und seine Discounttochter Penny nehmen Eier aus den Niederlanden nach eigenen Angaben vorsorglich aus dem Verkauf.

von dpa

erstellt am 03.Aug.2017 | 00:57 Uhr