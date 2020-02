International : Sicherheitskonferenz: Pompeo widerspricht Steinmeier

Avatar_shz von dpa

15. Februar 2020, 10:46 Uhr

US-Außenminister Mike Pompeo hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz jede Kritik an der US-Regierung und am schwindenden Zusammenhalt im westlichen Bündnis zurückgewiesen. Er rief die Verbündeten in Europa auf, mit den USA für politische Freiheiten und eine Zusammenarbeit souveräner Staaten zu streiten. Kritik an politischen Alleingängen seiner Regierung ließ er nicht gelten. In seiner Rede stellte sich Pompeo mehrfach inhaltlich gegen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der eine düstere Bilanz der Weltlage und der internationalen Zusammenarbeit gezogen hatte.