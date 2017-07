Brände : Shell-Raffinerie nach Brand stillgelegt

Nach einem Brand in einer Hochspannungsanlage hat die Ölgesellschaft Shell den größten Teil ihrer Raffinerie in Rotterdam-Pernis vorsorglich stillgelegt. Der Brand war Samstagnacht nach einem Kurzschluss ausgebrochen. Niemand wurde verletzt. Die Ölraffinerie in Pernis ist die größte in Europa. Obwohl das Feuer schnell gelöscht war, waren auch gestern noch in der Umgebung der Fabrik hohe Flammen zu sehen. Aus Sicherheitsgründen mussten überflüssige Gase «abgefackelt» werden, teilte die Feuerwehr mit.

von dpa

erstellt am 31.Jul.2017 | 01:46 Uhr