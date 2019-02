Konflikte : Seoul: USA und Nordkorea könnten formell Kriegsende erklären

von dpa

25. Februar 2019, 09:27 Uhr

Die USA und Nordkorea könnten sich nach Einschätzung von Südkorea noch in dieser Woche auf eine Erklärung über ein formelles Ende des Korea-Kriegs einigen. «Ich denke, das ist möglich», sagte ein Sprecher von Präsident Moon Jae In. US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un wollen sich am Mittwoch und Donnerstag in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi zu ihrem zweiten Gipfel treffen. Ein Schwerpunkt ist dabei die atomare Abrüstung Nordkoreas.