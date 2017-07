Regierung : Seehofer plant «große Kabinettsumbildung» nach Bundestagswahl

Im Fall eines Sieges der Union bei der Bundestagswahl will Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer seine Landesregierung neu aufstellen. «Wenn Joachim Herrmann aufgrund des Wahlergebnisses Bundesminister werden kann, dann wird es eine Kabinettsumbildung geben», kündigte der CSU-Chef in der «Welt am Sonntag» an. Der amtierende Innenminister Herrmann ist CSU-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl im September. Seehofer machte erneut deutlich, dass er sich eine Rückkehr des früheren Verteidigungsministers Karl-Theodor zu Guttenberg in die Bundespolitik wünscht - trotz dessen Absagen.

von dpa

erstellt am 23.Jul.2017 | 04:17 Uhr