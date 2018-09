Internet : Seehofer: Jetzt geht's los mit dem Twittern

von dpa

11. September 2018, 19:47 Uhr

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat heute seinen ersten Tweet abgesetzt. Auf der Twitterseite des Bundesinnenministeriums kündigte Seehofer in einem kleinen Filmbeitrag weitere Tweets unter dem Namenskürzel HS an. Er habe bereits angekündigt, dass er nach der parlamentarischen Sommerpause mit dem Twittern beginnen wolle. Er wolle mit den Bürgern in einen Dialog treten und würde sich über starke Resonanz freuen. «Jetzt geht's los», schloss er seine kurze Ankündigung.