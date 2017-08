Unfälle : Sechs verletzte Kinder in Oberhausen - Bus kracht in Auto

Beim Zusammenprall von einem Bus und einem Auto in Oberhausen sind acht Menschen leicht verletzt worden - darunter sechs Kinder. Der Bus krachte an einem Stauende in den Pkw. Vier Kinder - ein, drei, fünf und sechs Jahre alt - wurden im Auto verletzt. Im Bus gab es ebenfalls vier Verletzte, unter ihnen zwei Kinder. Sanitäter kümmerten sich um die Verletzten. Sechs von ihnen kamen ins Krankenhaus.

von dpa

erstellt am 14.Aug.2017 | 01:20 Uhr