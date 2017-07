Schwimmen : Schwimm-WM: Franziska Hentke holt Silber

Budapest (dpa) - Franziska Hentke hat bei der Schwimm-WM in Budapest die Silbermedaille über 200 Meter Schmetterling gewonnen. Die 28-Jährige schlug nach 2:05,39 Minuten als Zweite an. Nur Mireia Belmonte aus Spanien, die Gold holte war noch schneller. Bronze ging an Katinka Hosszú aus Ungarn. Die Silbermedaille von Hentke war das erste Edelmetall für die deutschen Beckenschwimmer bei der WM in Ungarn. Für die deutsche Meisterin war es die erste WM-Medaille auf der Langbahn. Lagenspezialist Philip Heintz hatte zuvor auf der 200-Meter-Strecke eine Medaille als Siebter verpasst.

von dpa

erstellt am 27.Jul.2017 | 18:50 Uhr