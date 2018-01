Verkehr : Schwan blockiert Straße - mit Socke über dem Kopf ruhig gestellt

von dpa

erstellt am 09.Jan.2018 | 01:52 Uhr

Ein auf der Straße sitzender Schwan hat in Nordrhein-Westfalen die Einsatzkräfte beschäftigt. Am Abend habe das Tier «aus unerfindlichen Gründen» auf der Straße gesessen, berichtete die Feuerwehr in Detmold. Polizisten trieben den Vogel zunächst in ein Gebüsch am Straßenrand. Schließlich wurde der dunkel gefiederte Schwan von einem Mitarbeiter einer Adlerwarte ruhig gestellt - mit Hilfe einer grauen Socke. Ein Vogelexperte hatte sie als sein» «Geheimtrick für Schwäne» mitgebracht. Die Socke wurde dem Tier über den Kopf zogen. So verliere es die Orientierung und werde ruhig.