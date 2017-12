Parteien : Schulz wirbt für Leistungen der großen Koalition

von dpa

erstellt am 06.Dez.2017 | 17:54 Uhr

Zehn Wochen nach der Bundestagswahl und dem Scheitern von Jamaika droht der SPD bei ihrem Parteitag eine erste Zerreißprobe über die Frage einer großen Koalition. Die Jusos wollen bei dem Treffen morgen gegen den Willen der SPD-Spitze ein Votum erzwingen, das ein neues Bündnis mit CDU/CSU ausschließt. Vor dem wegweisenden Parteitag hob der Vorsitzende Martin Schulz demonstrativ die Erfolge der Sozialdemokraten in der großen Koalition mit der Union hervor. Die SPD könne stolz sein auf das, was sie in dieser Regierung geleistet habe, sagte Schulz bei einer außenpolitischen Konferenz in Berlin.