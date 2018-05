Arbeitsmarkt : Scholz kritisiert Einstellungspraxis der Deutschen Post

von dpa

07. Mai 2018, 03:49 Uhr

Bundesfinanzminister Olaf Scholz will den Einfluss des Bundes nutzen und die umstrittene Einstellungspraxis bei der Deutschen Post ändern. «Diejenigen, die für uns im Aufsichtsrat sitzen, haben sich vorgenommen, darauf zu reagieren und die Gespräche schon vereinbart», sagte der SPD-Politiker in der ARD-Sendung «Anne Will» und fügte hinzu: «Es wird gleich reagiert, damit es zu einer veränderten Praxis kommt, so weit wir das beeinflussen können.» Laut «Bild am Sonntag» macht die Deutsche Post die Entfristung von Arbeitsverträgen von den Krankheitstagen eines Mitarbeiters abhängig.