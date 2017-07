G20 : Scholz: Denke nicht über Rücktritt nach

Der unter Druck geratene Regierungschef von Hamburg, Olaf Scholz (SPD), hält auch nach den schweren Ausschreitungen am Rande des G20-Gipfels an seinem Amt fest. Auf die Frage, ob er über Rücktritt nachdenke, sagte er in der ARD-Sendung «Anne Will»: «Nein, das tue ich nicht.» Scholz` Rücktritt war von der CDU-Fraktion der Hansestadt gefordert worden. Ihm wird vorgeworfen, die Gefahren durch linksextreme Autonome unterschätzt zu haben. Er kündigte deutliche Strafen für Gewalttäter an und verteidigte den Polizeieinsatz.

