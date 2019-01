Wetter : Schnee beeinträchtigt Flugverkehr in München

von dpa

05. Januar 2019, 09:43 Uhr

Heftige Schneefälle haben am Münchner Flughafen zu Verspätungen geführt. «Einzelne Airlines sind beeinträchtigt», sagte eine Sprecherin am Morgen. Fluggäste sollten sich im Internet über verspätete Starts und Landungen informieren. Einzelne Flüge könnten ausfallen. Das Winterwetter hat in Teilen Bayerns auch mehrfach Autofahrer ins Rutschen gebracht. «Wir haben bisher rund 25 Unfälle wegen glatter Straßen», sagte eine Sprecherin der Polizei Oberbayern Süd. Überwiegend blieb es bei Blechschäden.